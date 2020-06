Zeugen gesucht Unbekannter belästigt zwei Damen am Donauufer

Foto: 123rf.com

Bereits am Mittwoch, 24. Juni, gegen 21.45 Uhr, belästigte ein bislang unbekannter Täter in Regensburg zwei junge Damen am Donauufer in der Nähe der Wassergasse. Zunächst legte sich der Täter in ihre unmittelbare Nähe und sprach sie an. Schließlich entkleidete er sich komplett und fasste sich an sein Geschlechtsteil. Die Damen verließen die Örtlichkeit.