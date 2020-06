Tatzusammenhang vermutet Mountainbike und SUV in Furth im Wald entwendet

Foto: Jelle van der Wolf/123rf.com

Unbekannte entwendeten in der Nacht zum Montag, 29. Juni, in Furth im Wald im Ortsteil Grabitz in der „Langen Gasse“ einen älteren schwarzen SUV der Marke Mercedes ML. Gegen 3.30 Uhr wurden außerdem in der Arberstraße aus einer unversperrten Garage ein weißes Kinder-Mountainbike der Marke Ghost sowie ein Führerscheinmäppchen aus einem Pkw entwendet.