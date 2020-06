Polizei bittet um Hinweise Unbekannter beleidigt und schlägt jungen Afghanen und führt Hitler-Gruß aus

Foto: 123rf.com

Bereits am 17. oder 18. Juni entfachte ein Streit zwischen einem bislang unbekannten Täter und einem 21-jährigen Mann afghanischer Abstammung in der Unteren Kaserngasse in Neumarkt in der Oberpfalz. Dabei führte der Unbekannte den Hitler-Gruß aus, rief „Heil Hitler“ und beleidigte den jungen Afghanen verbal.