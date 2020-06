Alkoholtest positiv Einsatz am Böglweiher – 17-Jähriger droht mehreren Personen mit Küchenmesser

In der Nacht vom Freitag auf Samstag, 26. auf 27. Juni, waren Beamte der PI Neumarkt erneut am Böglweiher in Sengenthal zeitweise mit mehreren Streifen präsent und führten Kontrollen durch. Dort hielten sich circa 500 Jugendliche unorganisiert in Kleingruppen verschiedenen Alters auf.