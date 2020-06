Wegen fehlenden Mundschutzes 56-Jähriger schlägt 51-Jährigem mit der Faust gegen das Ohr

Foto: 123rf.com

Am Freitag, 26. Juni, um 21.55 Uhr, wollte ein 56-jähriger Gast in einem Restaurant in der Ringstraße in Neumarkt in der Oberpfalz die Toilette aufsuchen. Als ein 51-jähriger Mann ihn auf seinen fehlenden Mundschutz ansprach, gerieten die beiden aufgrund ihres alkoholisierten Zustands in eine Auseinandersetzung.