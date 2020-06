Versuchter Trickbetrug Unbekannter gibt sich als „Mülltrennungskontrolleur“ aus

Eine 81-jährige Frau erhielt am Sonntag, 28. Juni, einen Anruf von einem unbekannten Täter. Dieser gab sich als „Mülltrennungskontrolleur“ aus und gab an, er müsse die Mülltonnen der Rentnerin kontrollieren, da diese angeblich den Müll nicht trennt.

Neumarkt in der Oberpfalz. Die Frau beendete das Gespräch und wandte sich an die Polizeiinspektion Neumarkt in der Oberpfalz.