Bargeld entwendet Einbruch in Optikergeschäft in Neutraubling

Im Tatzeitraum zwischen Samstag, 27. Juni, 18 Uhr, bis Montag, 29. Juni, 7 Uhr, drang ein bislang unbekannter Täter in ein Optikergeschäft in der Pommernstraße in Neutraubling ein.