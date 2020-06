Radfahrer verletzt Verkehrsunfall in der Kumpfmühler Straße – wer kann Hinweise geben?

Bereits am Freitag, 12. Juni, gegen 10.20 Uhr, ereignete sich in Regensburg in der Kumpfmühler Straße ein Verkehrsunfall, bei dem ein 57-jähriger Regensburger mit seinem Fahrrad einen Pkw links überholen wollte. Der Kfz-Führer scherte jedoch links aus, sodass der Fahrradfahrer stürzte und sich nicht unerhebliche Verletzungen zuzog. Die Polizei wurde zur Tatzeit jedoch nicht zum Unfall hinzugezogen.