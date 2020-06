10.000 Euro Schaden BMW mäht Leitplanke nieder – alle Insassen erheblich alkoholisiert

Am Samstagmorgen, 27. Juni, fuhren vier junge Männer im Alter von 22, 28 und 26 Jahren mit ihrem BMW in Furth im Wald den Auffahrtsast zur Anschlussstelle Furth-Nord. Der BMW kam in der scharfen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Leitplanke, die dadurch erheblich beschädigt wurde.