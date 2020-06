Polizei sucht Zeugen Unbekannter klaut Hund von landwirtschaftlichem Anwesen

Foto: 123rf.com

Durch einen bislang unbekannten Täter wurde in den Abendstunden des Mittwochs, 24. Juni, von einem landwirtschaftlichen Anwesen in Dietershof in Miltach ein schwarzbrauner Spitz entwendet.