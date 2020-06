Polizei widerruft Fahndung 15-Jährige meldet sich wohlbehalten

Seit vergangenen Montag wurde ein 15-Jähriges Mädchen aus Thalmassing vermisst. In der vergangenen Nacht hat sich die Jugendlich nun gemeldet.

Neutraubling. Die 15-Jährige entfernte sich am 22. Juni aus einer Mädchenwohngruppe in Thalmassing. Da zunächst keine Anhaltspunkte über den Aufenthaltsort des Mädchens bekannt waren und die sofortigen Fahndungsmaßnahmen und Befragungen nicht zum Auffinden des Mädchena geführt hatten, hatte sich die PI Neutraubling daher mit Hilfe einer Öffentlichkeitsfahndung an die Bevölkerung gewandt.

Gestern Nacht hatte sich das Mädchen dann selbstständig bei der Polizei gemeldet und ihren Aufenthaltsort bekannt gegeben. Sie konnte wohlbehalten aufgefunden werden.

„Die Fahndung wird hiermit widerrufen“, meldet die Polizeiinspektion