Unfall mit Verletzten Zusammenprall zwischen Fahrrad und Motorrad in Cham

Foto: 123rf.com

Ein 15-jähriger Radfahrer aus Cham fuhr am Freitag, 26. Juni, gegen 16.30 Uhr, mit seinem Fahrrad auf dem Radweg aus Cham-Janahof her kommend in Richtung Stadtmitte. Ohne auf den Verkehr zu achten, überquerte er die Prälat-Wolker-Straße, dabei prallte er seitlich in ein Motorrad.