Hinweise erbeten Unbekannter bricht in Gaststätte in Cham ein und nimmt Bargeld mit

In der Zeit von Donnerstag, 25. Juni, 22.15 Uhr, bis Freitag, 26. Juni, 8.30 Uhr, wurde durch einen bislang unbekannten Täter in ein Restaurant in der Rodinger Straße in Cham eingebrochen.