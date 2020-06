Taschendiebstahl Unbekannter klaut einem 20-Jährigen das Handy aus dem Rucksack

Foto: 123rf.com

Bei einer Feier am Dienstag, 23. Juni, gegen 16 Uhr, am Bögl-Baggersee in Neumarkt steckte ein 20-jähriger Mann sein Handy in seinen Rucksack. Als er circa 30 Minuten später auf sein Handy, ein Samsung Galaxy S 20, schauen wollte, war es verschwunden.