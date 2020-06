Versuchter Betrug Mann will Blumentopf ohne Kassenbeleg „zurückgeben“

Foto: Björn Hennrichs/123rf.com

Der Polizei wurde nachträglich gemeldet, dass am Mittwoch, 24. Juni, gegen 17.10 Uhr, ein 47-jähriger Mann beobachtet wurde, wie er ohne Ware einen Baumarkt in Neumarkt in der Freystädter Straße betrat und sich anschließend einen Blumentopf im Wert von 40 Euro nahm.