Brand schnell gelöscht Schaufensterdeko der Rathausapotheke in Neumarkt in Brand

Foto: Kathrin Lechl

Am Donnerstag, 25. Juni, gegen 20.54 Uhr, wurde durch eine Zeugin in der Oberen Marktstraße in Neumarkt Flammen in einem Schaufenster der Rathausapotheke bemerkt. Die Zeugin verständigte die Einsatzkräfte und den Inhaber des benachbarten Hotels.