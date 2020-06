Verkehrsunfall Bus muss wegen eines unbekannten Radfahrers bremsen und streift Lkw

Foto: Ralph Hoppe/123rf.com

Am Donnerstag, 25. Juni, gegen 17.02 Uhr, musste ein 56-jähriger Busfahrer in Neumarkt in der Oberen Marktstraße nach seinen Angaben wegen eines unbekannten Radfahrers, der ihm vor den Bus fuhr, abbremsen und nach rechts ausweichen.