11.000 Euro Schaden 27-Jährige missachtet Vorfahrt und stößt mit BMW zusammen

Foto: 123rf.com

Am Donnerstag, 25. Juni, gegen 8.30 Uhr, befuhr eine 27-jährige Opel-Fahrerin entlang der Neumarkter Straße von Tyrolsberg kommend in Richtung Ortskern Postbauer-Heng. Als sie in den Kreuzungsbereich Centrum/Bahnhofstraße einfuhr, missachtete sie die Vorfahrt einer von rechts kommenden 22-jährigen BMW-Fahrerin und stieß mit dieser zusammen.