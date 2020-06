Aus Unachtsamkeit 17-jähriger Radfahrer fährt auf geparkten Pkw auf und verletzt sich

Ein 17-Jähriger befuhr mit seinem Fahrrad am Donnerstag, 25. Juni, gegen 20.35 Uhr, in Neumarkt die Friedenstraße in Richtung Saarlandstraße und fuhr aus Unachtsamkeit auf einen ordnungsgemäß geparkten Seat Altea auf.