Unfallflucht Unbekannter touchiert Pkw – Schaden im Heckbereich

Foto: 123rf.com

Einen Schaden von circa 400 Euro hat ein Autobesitzer zu beklagen, der sein Fahrzeug in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 23. auf 24. Juni, vor seinem Wohnanwesen in Laaber in der Augasse geparkt hatte.