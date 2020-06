Polizei bittet um Hinweise Wiederholt Graffitischmierereien an Containern

Foto: 123rf.com

In der Zeit von Freitag, 19. Juni, bis Mittwoch, 24. Juni, wurde ein am Wertstoffhof Aufhausen abgestellter Grüngutcontainer rundherum mit diversen Graffitis beschmiert. Aufgrund der festgestellten Schriftzüge und bildlichen Darstellungen ist von einem Zusammenhang mit einem weiteren Fall in Geisling auszugehen, der sich etwa eine Woche zuvor ereignet hatte.