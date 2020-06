Kontrolle verloren Unfall bei Kreisverkehr – Betrunkener ohne Fahrerlaubnis beschädigt Verkehrsschild

Am Mittwoch, 24. Juni, gegen 20 Uhr, fuhr ein 37-Jähriger mit seinem BMW auf der Staatsstraße 2234 in Parsberg stadteinwärts. Am Kreisverkehr verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und beschädigte ein Verkehrsschild.