Die Polizei ermittelt 35-Jähriger beklaut seinen Chef

Foto: Ursula Hildebrand

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 23. auf 24. Juni, wurden aus einer Firma in der Ringstraße in Cham zwei Akkuschrauber samt Zubehör und eine so genannte Nietmaschine mit Akku und Ladegerät im Gesamtwert von circa 500 Euro entwendet.