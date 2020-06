Zwei Punkte kassiert 54-Jähriger unter Alkoholeinfluss mit seinem Fahrzeug unterwegs

Foto: 123rf.com

Ein 54-jähriger Fahrzeuglenker wurde am Mittwoch, 24. Juni, gegen 22 Uhr, in der Loiblstraße in Schierling von Beamten des Einsatzzuges Regensburg einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Da bei dem Mann deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden konnte, wurde ein Alkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert im Bereich einer Ordnungswidrigkeit.