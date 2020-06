Achtung Die Rewag warnt vor unseriösen Anrufen

Derzeit häufen sich die Meldungen im Rewag-Kunden-Center über unseriöse Anrufe. Dabei geben sich die Anrufer als Rewag-Mitarbeiter aus.

Regensburg. Bewohner in Regensburg erhalten aktuell Anrufe einer Firma, die sich als Rewag ausgibt. Dabei geben die vermeintlichen Rewag-Mitarbeiter an, dass Strom- oder Erdgasverträge auslaufen und verlängert werden sollen oder Vertragsdaten überprüft werden müssten. Die Kunden werden dabei aufgefordert, wichtige Daten und Informationen wie ihre Vertragskontonummer und ihre Bankverbindung preiszugeben.

Die Rewag betont ausdrücklich, dass sie nicht hinter dieser Aktion ‎steckt. Es ist nicht Stil des Energieversorgers, am Telefon unaufgefordert Angebote zu unterbreiten und Verträge abzuschließen oder zu verlängern. Generell rät die Rewag davon ab, auf solche Angebote einzugehen. Die Rewag bittet ihre Kunden, sich bei solchen ‎Vorfällen direkt an die Mitarbeiter des Rewag-Telefon-Service zu wenden. Dieser ist Montag bis Donnerstag von 8 bis 18 Uhr und am Freitag von 8 bis 14 Uhr unter der kostenfreien Telefonnummer 0800/ 6016010 erreichbar.