Gute Nachrichten Vermisste 16-Jährige in Norddeutschland wohlbehalten angetroffen

Seit dem 12. Juni, um 15.15 Uhr, wurde eine 16-jährige Schülerin aus einer Jugendwohngruppe in Parsberg vermisst. Der Aufenthaltsort des Mädchens konnte am Mittwoch, 24. Juni, festgestellt werden.

Parsberg. Wie bereits berichtet, wohnt die junge Frau im Pädagogischen Zentrum in Parsberg. Dorthin war sie nach einem genehmigten Ausgang nicht zurückgekehrt. Am späten Mittwochvormittag konnte die 16-Jährige in Norddeutschland wohlbehalten angetroffen werden.