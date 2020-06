Unfall in Hemau Mit knapp unter 1,3 Promille ausgeparkt – 1.000 Euro Schaden

Foto: Germano Poli/123rf.com

Beim Ausparken fuhr ein Autofahrer am Dienstag, 23. Juni, gegen 18.15 Uhr, in Hemau in der Kelheimer Straße rückwärts gegen ein hinter ihm befindliches Fahrzeug, sodass beide Autos im Heck- bzw. Frontbereich beschädigt wurden.