Die Polizei ermittelt Mobiles Navigationssystem und Mini-Kühlschrank aus einem Auto geklaut

Foto: 123rf.com

Ein bislang unbekannter Täter schlug in der Nacht von Montag auf Diensttag, 21. auf 22. Juni, eine Seitenscheibe eines Pkw ein, der in Nittendorf am Pendlerparkplatz an der Staatsstaße 2660 abgestellt war.