Kontrolle in Neutraubling Brummi-Fahrer war deutlich alkoholisiert

Am Dienstag, 23. Juni, gegen 18 Uhr, wurde durch eine Polizeistreife auf dem Firmengelände einer Spedition in der Oberheisinger Straße in Neutraubling ein 60-jähriger Fahrzeuglenker einer Sattelzugmaschine kontrolliert.