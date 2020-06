Einsatz am Sonntagabend Millionenschaden nach Brand in einer Lagerhalle in Unterheising – die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Foto: Alexander Auer Am Sonntag, 21. Juni, gegen 18.30 Uhr, brach in einer Lagerhalle in Barbing ein Brand aus. Es dürfte ein Millionenschaden entstanden sein. Verletzt wurde niemand. Barbing. Am frühen Sonntagabend bemerkten Passanten eine starke Rauchentwicklung in einer Lagerhalle im Gewerbegebiet Unterheising und setzten einen Notruf ab. Die Feuerwehr konnte den Brand erfolgreich bekämpfen. Es kam zu keinen Personenschäden. Der unmittelbar durch den Brand verursachte Sachschaden bewegt sich im niedrigen, fünfstelligen Euro- Bereich. Der Gesamtschaden durch die Rußentwicklung, Produktionsausfall und weitere Beeinträchtigungen dürfte mehrere Millionen betragen und kann zur Zeit noch nicht beziffert werden. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg übernahm unverzüglich die Ermittlungen und geht derzeit von Brandstiftung aus. Zeugen, die am 21. Juni, im Gewerbegebiet Unterheising verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0941/ 506-2888 bei der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg zu melden.