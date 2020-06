Auseinandersetzung In einer Gaststätte in Eschlkam flogen die Fäuste

Foto: 123rf.com

Am Freitagabend, 19. Juni, gerieten in einer Gaststätte eines Eschlkamer Ortsteils ein 34-Jähriger und dessen 26-jähriger Begleiter mit einem 26-jährigen Gast in Streit.