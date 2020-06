Die Polizei sucht Zeugen Motorradfahrer bespuckt und schlägt Autofahrer

Foto: Ursula Hildebrand

Am Sonntag, 21. Juni, in der Zeit zwischen 17 und 17.20 Uhr, kam es in Regensburg im Unterislinger Weg zu einer vorsätzlichen Körperverletzung und Beleidigung im Zusammenhang mit dem Straßenverkehr.