50.000 Euro Schaden Brand im Regensburger Ankerzentrum – 23-Jähriger in U-Haft

Foto: Alexander Auer

Am späten Samstagabend, 20. Juni, brach in einem Zimmer im Ankerzentrum in Regensburg ein Brand aus. Eine Bewohnerin, die Rauchgas eingeatmet hatte, musste vor Ort durch den Rettungsdienst kurzzeitig versorgt werden. Die Bewohner der angrenzenden Zimmer wurden durch die Einsatzkräfte für die Dauer der Löschmaßnahmen ins Freie gebracht.