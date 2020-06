Die Polizei ermittelt Autoposer lösten in Cham Feuerwehreinsatz aus

Am Sonntag, 21. Juni, um 0.48 Uhr, bemerkte ein Verkehrsteilnehmer in Höhe eines Verbrauchermarktes in der Rodinger Straße in Cham eine weiße Rauchwolke. Der Mitteiler sah zwar kein Feuer, es war ihm jedoch auch nicht erkennbar, ob der Rauch aus einem Kamin kam. Durch die Integrierte Leitstelle Regensburg wurden deshalb die Feuerwehren Cham mit Drehleiter, Altenmarkt, Chammünster und Katzberg mit den jeweiligen Führungskräften sowie der Rettungsdienst verständigt.