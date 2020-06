Renitent Betrunkene Autofahrerin versucht bei der Blutentnahme nach dem Arzt zu treten

Foto: Jörg Hüttenhölscher/123rf.com

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 20. auf 21. Juni, ging gegen Mitternacht bei der Polizeiinspektion Nittendorf eine Mitteilung über einen Pkw ein, der im westlichen Landkreis in Schlangenlinien fuhr. Der Mitteiler fuhr dem Pkw hinterher, bis dieser in einer Einfahrt eines Wohnanwesens in Beratzhausen-Unterpfraundorf stehen blieb.