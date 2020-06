Corona-Vorgaben Mobile Wache der Polizei soll am Bismarckplatz für Ordnung sorgen

Das schöne und warme Wetter lockt auch in der Corona-Zeit viele Bürgerinnen und Bürger gerade am Wochenende auf Regensburgs Straßen und Plätze. Durch effektive Maßnahmen der Bayerischen Staatsregierung zur Eindämmung der Corona-Pandemie konnte die Ausbreitung des Virus bislang erfolgreich eingedämmt werden, weshalb in den letzten Tagen und Wochen entsprechende Lockerungen der Bestimmungen möglich wurden.

Regensburg. Gewisse Präventionsmaßnahmen wie die Einhaltung des Mindestabstands und die Vermeidung größerer Ansammlungen waren Meilensteine und sind weiterhin unverzichtbar. Am vergangenen Wochenende wurden diese Verhaltensregeln an manchen Straßen und Plätzen Regensburgs, besonders am Bismarckplatz, deutlich missachtet. Durch solche Ansammlungen steigt erheblich die Gefahr einer gleichzeitigen Ansteckung vieler Personen und sie stellen ein Risiko dar, das durch richtiges Verhalten vermeidbar ist.

Eine neue Infektionswelle würde letztlich zu strengeren Infektionsschutzmaßnahmen und damit erneut zu intensiveren Beschränkungen führen. Dieses Gesundheitsrisiko für die Bevölkerung möchten die Stadt Regensburg und die Regensburger Polizei dringend vermeiden. Es kommt dabei auf das richtige Verhalten eines jeden Einzelnen an, weshalb die Sicherheitsbehörden an das Verantwortungsbewusstsein der Bürgerinnen und Bürger appellieren.

Dazu Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer: „Ich habe vollstes Verständnis, dass die Menschen nach der wochenlangen Ausgangsbeschränkung nach draußen drängen, endlich wieder ihre Freunde treffen und das schöne Wetter genießen wollen. Aber die Lockerungen waren nur möglich, weil so viele vernünftig waren, sich an die Regeln gehalten haben und dadurch die Anzahl der Neuinfektionen gesenkt haben. Ich möchte einen zweiten Lockdown unbedingt vermeiden und appelliere daher eingehend an alle Regensburgerinnen und Regensburger: Gehen Sie gerne raus und genießen Sie das Leben. Aber halten Sie sich dabei immer an die Abstandsregeln.“

Am 17. Juni erörterten Verantwortliche der Stadt Regensburg und der Polizei gemeinsam in einem Gespräch verschiedene Maßnahmen im Kontext der aktuell geltenden Infektionsschutzvorschriften. So werden beispielsweise am kommenden Wochenende die Regensburger Polizei und der Kommunale Ordnungsservice (KOS) der Stadt Regensburg wieder verstärkt im Innenstadtbereich im Einsatz sein. eingerichtet.

Sollte es in bestimmten Bereichen der Stadt zu Ansammlungen kommen, werden die Einsatzkräfte das Gespräch suchen und gegebenenfalls lenkend eingreifen. Im Einzelfall kann es daher auch kurzfristig zu vorübergehenden Sperrungen von betroffenen Örtlichkeiten kommen. Die Einsatzkräfte bitten bereits im Vorfeld, stark besuchte Orte im Sinne der Gesundheit aller Menschen in Regensburg zu meiden und den Mindestabstand von 1,5 Meter, der uneingeschränkt weiter gilt, einzuhalten.

Um dies zu unterstützen, lässt das Gartenamt 22 große Blumenkübel aufstellen, die den Platz unterteilen und für größere Distanz zwischen den Gruppen sorgen. Ein großflächiges Transparent, das darauf hinweist, den Mindestabstand einzuhalten, wird zum Wochenende am Gebäude des Theaters hängen. Ein weiteres Transparent wird in den nächsten Tagen mit der gleichen Botschaft am Haus der Musik zu sehen sein.