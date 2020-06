Die Polizei ermittelt Gänse illegal nach Deutschland gebracht

Am Mittwoch, 17. Juni, um 22.30 Uhr, wurde im Traitschinger Ortsteil Tragenschwand ein 55-jähriger bulgarischer Staatsangehöriger, unterwegs mit einem Ford Galaxy mit bulgarischer Zulassung, durch Beamte der PI Cham einer Verkehrskontrolle unterzogen.

Traitsching. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der 55-Jährige mehrere Gänse in seinem Fahrzeug transportierte. Die Gänse waren in Transportbehältern untergebracht, machten augenscheinlich einen gesunden und wohlgenährten Eindruck und sollten von Bulgarien nach Paderborn in Deutschland verbracht werden. Bei sieben Gänsen handelt es sich um so genannte russische Tula-Kampfgänse und bei fünf Junggänsen um so genannte Cholmogory-Gänse. Bei beiden Rassen handelt es sich um Zuchtgänse. Nachdem der bulgarische Fahrzeugführer keinerlei Papiere über die transportierten Gänse vorlegen konnte, wurden diese nach Rücksprache mit dem zuständigen Veterinäramt des Landratsamtes Cham sichergestellt und zur PI Cham gebracht. Dort wurden die Gänse im Hofraum untergebracht und von Polizeibeamten der PI Cham mit Wasser und Futter versorgt, wobei der bulgarische Fahrer dabei tatkräftig unterstützte. Gegen den 55-jährigen bulgarischen Staatsangehörigen wird Anzeige nach dem Tiergesundheitsgesetz erstattet. Die Gänse werden im Lauf des Tages in die Obhut des Veterinäramtes des Landratsamtes Cham übergeben. Vom Landratsamt Cham wird eine vorübergehende „neue Heimat“ für die Gänse gesucht.