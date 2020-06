Die Polizei ermittelt Steinerne Brücke beschmiert

Foto: Peter Ferstl

Unbekannte Täter hatten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 18. auf 19. Juni, an der Steinernen Brücke auf Höhe des Bruckmandls ein Graffiti an der Brüstungsmauer angebracht.