U-Haft Apothekeneinbrecher festgenommen – er hatte am Tatort ein persönliches Dokument verloren

Foto: 123rf.com

In der Nacht von Sonntag auf Montag, 14. auf 15. Juni, brach ein zunächst unbekannter Täter in eine Apotheke im Stadtgebiet in Neumarkt ein. Bereits am Montagmittag konnte er festgenommen werden.