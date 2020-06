Die Polizei ermittelt Geldkassette aus einer Wohnung in der Vitusstraße geklaut

Am Donnerstag öffnete ein bislang unbekannter Täter gewaltsam eine Wohnungseingangstür in einem Mehrfamilienhaus und entwendete aus der Wohnung eine Geldkassette.

Regensburg. Am Donnerstag, 18. Juni, zwischen 10 und 12.30 Uhr, verschaffte sich ein Unbekannter gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Vitusstraße in Regensburg. Durch seine Vorgehensweise wurde die Wohnungseingangstür erheblich beschädigt. Anschließend entwendete der unbekannte Täter aus einem Schrank in der Wohnung eine Geldkassette mit Bargeld in einem niedrigen, vierstelligen Bereich. An der Tür entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro.

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 0941/ 506-2888 entgegengenommen.