Tötungsdelikt in Regensburg 57-Jährigen erschossen – Haftbefehl wegen Mordes gegen mutmaßlichen Schützen erlassen

Foto: Alexander Auer

Am Donnerstagmorgen, 18. Juni, kam in der Furtmayrstraße in Regensburg ein 57-jähriger Mann zu Tode. Die Kriminalpolizeiinspektion ermittelt mit Unterstützung des Bayerischen Landeskriminalamts weiter auf Hochtouren. Zwischenzeitlich konnten die Verkehrssperren aufgehoben werden.