Unfall in Regensburg Pkw fährt gegen einen Ampelmasten – die Polizei sucht Zeugen

Foto: Ursula Hildebrand

Am Montag, 15. Juni, befuhr ein Landkreisbewohner mit seinem Kleintransporter die Friedenstraße in Regensburg in östlicher Richtung. Er wollte an der Lichtzeichenanlage nach links auf den Arcadenvorplatz einbiegen. Hierbei fuhr er auf die Verkehrsinsel und touchierte den Ampelmasten.