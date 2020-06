Auf der Autobahn erwischt Kennzeichen eines Lkws an eine Pkw geschraubt

Foto: 123rf.com

Am Dienstag, 16. Juni, gegen 9.45 Uhr, kontrollierten Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Regensburg einen 32-Jährigen, der mit seinem Pkw auf der A3 bei Wörth an der Donau in Fahrtrichtung Passau unterwegs war.