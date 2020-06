Zeugen gesucht Pkw überfährt bei Ausweichvorgang einen Leitpfosten – Unfallverursacher flüchtet

Foto: Hoppe/123rf.com

Am Dienstag, 16. Juni, um circa 7.45 Uhr, befuhr ein Opel die Staatsstraße von Hocha in Waldmünchen her kommend auf Höhe des Modellflugplatzes in Richtung Treffelstein. Im Gegenverkehr näherte sich im Bereich einer langgezogenen, unübersichtlichen, aus Blickrichtung Treffelstein gesehenen Rechtskurve ein Schulbus, der wiederum durch einen hellen größeren, vermutlich SUV überholt wurde.