Führerschein sichergestellt Betrunkener fährt mit dem Auto gegen eine Mauer

Foto: 123rf.com

Am Montag, 15. Juni, fuhr in den Abendstunden ein 24-jähriger Fahrzeuglenker in der Schloßstraße in Obertraubling gegen eine Mauer. Grund dafür war wohl die deutliche Alkoholisierung des Mannes.