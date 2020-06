Ermittlungen Verdächtiger Mann am Donauufer rief die Polizei auf den Plan

Foto: Jörg Hüttenhölscher/123rf.com

Am Samstag, 13. Juni, wurde ein Radfahrer in Regensburg gegen 12.15 Uhr auf einen verdächtigen Mann am Donauufer in der Nähe des Donauparks an der Rückseite des dortigen Freibades aufmerksam.