Strafanzeige erstellt Betrunkener 22-Jähriger fährt mit Fahrrad gegen Gartenzaun und stürzt

Foto: 123rf.com

Am Sonntag, 14. Juni, gegen 9 Uhr, fuhr ein 22-jähriger Mann mit seinem Fahrrad in der Mintrachinger Straße in Neutraubling gegen einen Gartenzaun und stürzte.