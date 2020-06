Hinweise erbeten Unbekannter bricht in Café ein und entwendet einen Tresor

Foto: 123rf.com

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 13. auf 14. Juni, in der Zeit zwischen 2.15 Uhr und 7 Uhr, drang ein bislang unbekannter Täter in ein Café im Gewerbegebiet Nord in Tegernheim ein. Der Täter hebelte ein Fenster und eine Zwischentüre auf und entwendete einen kleineren, grauen Tresor.