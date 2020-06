Hinweise erbeten Unbekannte klauen Fahrrad im Wert von 850 Euro vor einem Supermarkt

Am Freitag, 12. Juni, in der Zeit von 8 Uhr bis 23.59 Uhr, wurde ein vor einem Supermarkt in der Regensburger Straße in Donaustauf abgestelltes, versperrtes schwarz-blaues Mountainbike, Modell Arinos, von unbekannten Tätern entwendet.