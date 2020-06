An der Ampel Pkw berührt Kraftrad – Kraftrad-Fahrer am Knie verletzt

Foto: Ralph Hoppe/123rf.com

Am Samstag, 13. Juni, gegen 23.12 Uhr, musste ein 25-jähriger Mann aus Regensburg in der Luitpoltstraße in Regensburg an einer roten Ampel mit seinem Pkw warten. Als diese auf Grünlicht umschaltete, wollte der Pkw-Fahrer seine Fahrt fortsetzen.